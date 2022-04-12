ТОКИО, 12 апр — ПРАЙМ. Один из ведущих автопроизводителей в Японии Mazda Motor объявила о приостановке работы основного завода в префектуре Хиросима и завода Хофу в префектуре Ямагути 14 и 15 апреля. BMW сократил продажи автомобилей в первом квартале

Согласно пресс-релизу компании, причиной приостановки работы заводов стали сбои в поставках ряда комплектующих из Китая в связи с новой вспышкой там коронавируса.

"Мы приносим извинения перед нашими клиентами и акционерами. Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать возможные негативные последствия на продажи и деятельность наших партнеров", — отмечается в документе.