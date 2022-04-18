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2022-04-18T11:07:18+03:00

2022-04-18T11:01:00+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220418/836687611.html

Минпромторг поддержал "промышленную ипотеку" для бизнеса

Бизнес

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

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МИНПРОМТОРГ РФ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ О "ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКЕ" ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ОНА БУДЕТ ПРОРАБОТАНА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ — МИНИСТЕРСТВО ПРАЙМ, 18.04.2022

бизнес, новости, минпромторг, мсп, бизнес, кредиты

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60