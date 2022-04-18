МИНПРОМТОРГ РФ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ О "ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКЕ" ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ОНА БУДЕТ ПРОРАБОТАНА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ — МИНИСТЕРСТВО
https://1prime.ru/business/20220418/836687611.html
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МИНПРОМТОРГ РФ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ О "ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКЕ" ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ОНА БУДЕТ ПРОРАБОТАНА В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ — МИНИСТЕРСТВО
https://1prime.ru/business/20220418/836687611.html
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