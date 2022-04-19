МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Московский бизнес в первом квартале 2022 года получил почти 6 миллиардов рублей по программе инвестиционной поддержки, заключив 155 договоров-поручительств, сообщается на сайте мэра столицы. Банк России ввел новые меры поддержки финансового сектора и кредитования

"В первом квартале текущего года благодаря Фонду содействия кредитованию малого бизнеса Москвы заключено 155 договоров-поручительств (на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года) на сумму 2,96 миллиарда рублей. Под них столичные предприниматели получили финансирование в объеме 5,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Исполнительный директор фонда Антон Купринов рассказал, что сделки по новым программам уже идут, и спрос на них высокий.

"Со своей стороны мы упростили внутренние процедуры, ускорили принятие решений по выдаче поручительств, а в случаях, если требуется реструктуризация, продлеваем поручительство автоматически по письму из банка", — отмечается в сообщении со ссылкой на Купринова.

Уточняется, что подать заявку на поручительство можно в фонд, через центры услуг для бизнеса и банки-партнеры. Информацию о действующих и готовящихся программах можно получить у специалистов фонда в Центре содействия финансированию бизнеса.