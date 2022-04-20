МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в ЕС в марте в годовом выражении снизились на 20,5% и составили 844,187 тысячи машин, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Калининградские власти призвали не ограничивать автоперевозки из Европы

В том числе в Италии показатель продаж марта упал на 29,7%, во Франции — на 19,5%, в Германии — на 17,5%, в Испании — на 30,2%.

За весь первый квартал продажи в ЕС снизились на 12,3% в годовом выражении. Самое сильное падение было отмечено в Италии — на 24,4%, во Франции показатель упал на 17,3%. В Германии продажи снизились на 4,6%, а в Испании на 11,6%.

В модельном разрезе, в частности, по данным ассоциации, продажи в Европе новых автомобилей Stellantis (бывших Fiat и PSA) в марте упали в годовом выражении на 32,9%, Volkswagen Group — на 24,3%, группы Renault — на 14,1%.

Продажи новых автомобилей Lada в Евросоюзе в марте подскочили в годовом выражении на 35,3% — было зарегистрировано 211 автомобилей, свидетельствуют данные ACEA.

За весь первый квартал продажи Lada в ЕС подскочили на 49,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 468 машин.

В целом продажи новых легковых автомобилей в ЕС в январе-марте упали на 12,3% в годовом выражении, а в марте — на 20,5%.