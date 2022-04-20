МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Дилеры ожидают падения продаж новых автомобилей в России в 2022 году в два-три раза, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Зубарев. Продажи новых легковых автомобилей в ЕC резко упали в марте

"Последние два года был рынок, когда был дефицит автомобилей, и была очень высокая покупательская активность, а сейчас в один миг все изменилось. На сегодняшний день клиенты, зашедшие в автосалон или позвонившие в автосалон, — это большая редкость", — сказал он, выступая на "Конвенции РОАД 2022".

"Очевидно совершенно, что рынок новых автомобилей в этом году просядет в разы. Сложно сказать — лично мое мнение, не берусь предсказать насколько он просядет — но понятно, что не менее чем в два раза, может быть в три. Но то, что на рынке идут серьезные потрясения и падение — это очевидно", — добавил Зубарев.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV в первом квартале 2022 года упали на 28,4%, до 277,3 тысячи штук.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, ситуация на авторынке РФ будет меняться в лучшую сторону. Министерство намерено способствовать восстановлению продаж, отмечал он в начале апреля.

В целом в 2021 году в России было продано 1,67 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей (+4,3% к 2020 году).