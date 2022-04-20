МАДРИД, 20 апр — ПРАЙМ. Компания Inditex, которой принадлежат бренды Zara и Bershka, надеется вернуться в Россию, как только это станет возможным, заявил гендиректор компании Оскар Гарсиа Масейрас. Испанская Inditex приостанавливает работу 502 магазинов в России

По сообщению агентства EFE, которое цитирует Масейраса, Inditex отслеживает ситуацию после начала военной спецоперации РФ на территории Украины и возобновит свою деятельность в России, "как только это станет возможным и позволят условия".

Inditex располагал 500 магазинами на территории России, в которых работало более 9 тысяч человек, 5 марта руководство компании приняло решение о временной приостановке деятельности в РФ, посчитав невозможным "обеспечить непрерывность осуществления операций".

Компания, штаб-квартира которой располагается в городе Артейхо на севере Испании, была основана испанским миллиардером Амансио Ортегой и на сегодняшний день располагает более 7 тысячами магазинов в 100 странах мира, являясь мировым лидером в области розничной торговли одеждой.

Inditex помимо Zara и Bershka также владеет брендами Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho.