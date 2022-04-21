ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — ПРАЙМ. Аналитики с конца февраля отмечают резкий — в 2,5 — 3 раза — рост спроса на расходные материалы и запчасти для автомобилей, но дефицита этих товаров нет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. Эксперты определили средний размер автокредита в России в марте

"Аналитики отмечают резкий рост спроса на запчасти и расходники. Автолюбители стараются ускорить ремонт автомобилей, опасаясь дефицита. Обычно мы не наблюдаем выраженного сезонного спроса на автокомпоненты, но в этом году с конца февраля интерес к расходникам вырос в 2,5 раза, а на моторные масла — и вовсе ажиотаж, спрос вырос в 3 раза. При этом дефицита на рынке нет, предложений достаточно, чтобы на текущий момент покрыть растущий интерес", — отметила собеседница.

Также аналитики портала провели исследование, чтобы выяснить, закупают ли такие товары впрок. Исследование проводилось с 8 по 11 апреля, в нем приняло участие почти 7,2 тысячи пользователей сайта из 82 регионов страны.

"Больше половины опрошенных (55%) отметили, что не поддавались панике и ничего не покупали "про запас". При этом каждый седьмой (14%) приобрел заранее все необходимое для авто, опасаясь дефицита и роста цен. Треть автолюбителей хотели сделать запасы запчастей и расходников, но отложили покупку по финансовым причинам. Из-за высоких цен ничего не покупали впрок 18% автолюбителей, а 14% ответили, что у них нет свободных денег на приобретение", — сообщила Погребец.

По ее словам, в 2022 году цены на детали для автомобилей выросли в среднем на 30-50%. Больше всего подорожали расходные материалы: масляные и воздушные фильтры подорожали на 49%, амортизаторы и ступицы — на 39%, свечи зажигания и тормозные колодки — на 52%, моторные масла — на 47%.