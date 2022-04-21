МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, изучает возможности перенастройки логистики для того, что вернуться на российский рынок, сообщил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Минпромторг: IKEA ищет возможность снова открыть магазины в России

Он заявил, что бизнес-модель Inditex упирается в обновление коллекции несколько раз в сезон. "Они говорят, что мы не можем вовремя завозить товар, а продавать один и тот же сток — для нас неправильно. Они сейчас тоже говорят, что российский рынок для них очень важен", — подчеркнул Евтухов, заметив, что продажи продукции Zara только в одном из московских торговых центров были больше, чем продажи продукции в Европе.

"Поэтому, конечно, они хотят вернуться на наш рынок. Но если не вернутся, то в этом только есть плюс, потому что открываются хорошие возможности для наших производителей", — заметил Евтухов.