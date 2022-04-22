МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Немецким компаниям угрожает волна банкротств в связи с эмбарго на импорт нефти и газа из России, передает газета Handelsblatt со ссылкой на данные опроса объединения малого и среднего бизнеса ZGV. Об этом сообщает Lenta.ru. Германия заплатит России рекордную сумму за энергоносители

Согласно опросу, существенная часть компаний малого и среднего бизнеса не заключала долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей — из 42 тысяч опрошенных предприятий лишь два сообщили о наличии контрактов, заключенных на срок более трех лет.

Также результаты опроса ZGV свидетельствуют, что газ служит основным источником энергии почти для 50% предприятий малого и среднего бизнеса используют, а нефть — для 16% компаний.