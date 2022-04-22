МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Мировые продажи "АвтоВАЗа" — включающие как российский рынок, так и экспорт — в первом квартале 2022 года упали на 33,1%, до 60,6 тысячи автомобилей, говорится в пресс-релизе основного акционера Волжского автозавода — группы Renault. "АвтоВАЗ" объединяет сборочные производства в одно

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в России за январь-март было продано 52,7 тысячи машин этого производителя (-37% к прошлому году). Таким образом, экспортные продажи Lada в первом квартале составляют почти 7,9 тысячи штук.

В то же время выручка автомобилестроительной группы Renault от участия в "АвтоВАЗе" сократилась за квартал в годовом выражении на 23,1%, до 527 миллионов евро, говорится в отчете французской компании. При этом общая выручка группы за первые три месяца текущего года составила 9,748 миллиарда евро, сократившись на 2,7% в годовом выражении.

"АвтоВАЗ" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.

Продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи штук.