МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Halliburton Inc. свернет некоторые контракты в России до 15 мая в связи с введенными в отношении страны санкциями, сообщается в пресс-релизе компании.

В марте Halliburton объявила о немедленном прекращении своей деятельности в России в связи с соблюдением введенных в отношении страны санкций.

"В соответствии с существующими санкциями, мы должны свернуть некоторые контракты в России до 15 мая 2022 года", — говорится в сообщении Halliburton.

Компания отмечает, что общая стоимость ее активов в России по состоянию на 31 марта составила 340 миллионов долларов, при этом ситуация на украине и введенные в отношении России санкции потенциально могут оказать на них влияние. Halliburton также предупреждает о сохраняющейся геополитической неопределенности.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки. Корпорация представлена в 70 странах, число сотрудников превышает 40 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).