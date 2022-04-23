МОСКВА, 23 апр — ПРАЙМ. Французский концерн Renault готовит "АвтоВАЗ" к продаже российскому собственнику, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на источник. СМИ: General Motors окончательно уходит из России

По данным издания, в числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение "Ростеха", а также структуры Минпромторга. Первому принадлежит доля в 32,4% в российском СП "Лада Авто Холдинг" (с этого года "АвтоВАЗ" переведен из нидерландского оффшора под юрисдикцию России), остальные 67,6% — у Renault.

По словам собеседника, в мае большая часть иностранного менеджмента "АвтоВАЗа" покинет завод либо будет переведена на удаленную работу. Один из менеджеров компании отметил, что часть иностранного персонала ранее уехала из Тольятти, некоторые это сделают несколькими неделями позже, обратно они уже не вернутся.

Ранее, 23 марта, Renault сообщил о приостановке бизнеса в России. Позже концерн заявил, что на фоне событий на Украине, а также проблем с поставками комплектующих рассматривает для себя в качестве решения выход из доли в "АвтоВАЗе".

Renault владеет "АвтоВАЗом" с 2009 года.