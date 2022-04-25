МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. "М.Видео-Эльдорадо" возобновил программу рассрочки, а также возвращает федеральные распродажи, в рамках которых бренды снижают цены на величину до 30%, сообщает ритейлер. Сенатор предложил ограничить наценки на бытовую технику

В конце марта компания сообщила, что в магазинах сети временно не действует возможность приобрести товар в рассрочку. В пресс-службе уточняли, что это один из вариантов "промо", в рамках которого ритейлер берет на себя расходы по обслуживанию кредита, и в текущей ситуации при значительном ослаблении рубля отмена дополнительных "промо-механик" — один из механизмов сдерживания розничных цен.

"М.Видео и Эльдорадо возобновили программу "рассрочки" на срок 6 и 12 месяцев… Возвращают федеральные распродажи, в рамках которых бренды снизили цены до 30%", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предложения о покупке товаров в кредит от банков-партнеров распространяются на технику и электронику во всех основных категориях, включая ноутбуки, компьютеры, смартфоны Apple, телевизоры, крупную бытовую технику. "В кампании участвует избранный ассортимент стоимостью до 300 тысяч рублей, в том числе стиральные машины, холодильники, сплит-системы, кофемашины, смартфоны, планшеты, компьютерная периферия и цифровые аксессуары", — пояснила компания. Четверть россиян задумались о покупке подержанных товаров

Кроме того, до 30% покупатели могут сэкономить на покупке товаров для дома и приготовления пищи, товаров для красоты и здоровья, а также аксессуаров. На 10-30% цены снизились на отдельную компьютерную технику, пылесосы, телевизоры, товары для укладки волос, цифровую, а также встраиваемую и другую крупногабаритную технику.

Наконец, в магазинах группы продолжает действовать кредитование с первоначальным взносом ("10-10-10"), а также сохраняются "замороженными" цены на перечень "социально значимой" техники повседневного спроса, включая холодильники, телевизоры, смартфоны, ноутбуки, заключили в ритейлере.