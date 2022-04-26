МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Поставки запчастей для западных иномарок в Россию осложнились, на построение новых логистических цепочек уйдет до года, парк таких авто будет постепенно замещаться азиатскими брендами, рассказал РИА Новости директор по развитию технологических конкурсов Национальной технологической инициативы Up Great Юрий Молодых. Россиянам рассказали, что будет со стоимостью бензина на АЗС

"Средняя стоимость ремонта и обслуживания иномарок вырастет. Будут развиваться схемы параллельного и серого импорта. Такие схемы дольше, чем прямые, поэтому запчасти для некоторых автомобилей, особенно непопулярных марок, будет сложно найти", — сказал Молодых.

Он добавил, что "формирование логистических цепочек займет несколько месяцев, а, может быть — и до года". "В переходный период особенно сложно может быть найти запчасти", — отметил эксперт.

Специалист полагает, что из-за проблем с поставками запчастей "постепенно, не быстро, за счет новых автомобилей, будет происходить замена автопарка, в первую очередь в пользу моделей и марок из Юго-Восточной Азии, из Китая и Южной Кореи".

"Будет постепенно осуществляться переход от ремонта блока к ремонту или замене конкретной детали: например, поменять подшипники, а не ось целиком, за счет подорожания запчастей это может стать дешевле", — считает Молодых.

При этом эксперт полагает, что для некоторых деталей удастся наладить производство реплик в России. "Но, скорее всего, по достаточно узкому перечню позиций. Более массовый характер примет кустарный ремонт деталей на уровне отдельных автомастерских и гаражей; такая практика была в 1990-е, опыт еще не полностью забыт", — заключил он.