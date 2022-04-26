МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. В начале апреля Россия возобновила авиасообщение с 52 странами. Коронавирусные ограничения на регулярные и чартерные рейсы сняли для полетов во Вьетнам, Индию, Тунис и другие "дружественные" государства. Аналитики телеграм-канала Travel News специально для агентства "Прайм" подготовили подборку информации, какие зарубежные направления принимают россиян и во сколько это сейчас обойдется. Эксперты выяснили, куда поедут российские туристы на майских праздниках

Въезд по внутренним паспортам

Армения

Въехать в Армению россияне могут либо по внутреннему, либо по заграничному паспорту. Находиться в стране без визы можно до 180 дней. В Армении пока действуют коронавирусные ограничения — прибывающим потребуется сертификат о вакцинации (подойдут российские вакцины) или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета.

Цены на майские праздники:

Авиабилеты от 39 300 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 22 800 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 3* от 30 800 руб./чел, отели 5* от 76 200 руб./чел.

Цены после майских праздников:

Авиабилеты от 24 800 руб./чел. в обе стороны, хостелы на 8 дней от 6 100 руб./чел, отели 3* на 8 дней от 14 000 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 3* от 25 800 руб./чел., отели 5* от 56 100 руб./чел.

Казахстан

Для поездки в Казахстан россиянам не потребуется виза, въехать можно как по внутреннему, так и по заграничному паспорту. Потребуется ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета. Находиться в стране без визы можно до 90 дней.

Цены на майские праздники:

Авиабилеты от 32 400 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 12 300 руб/чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 4* от 58 100 руб./чел, отели 5* от 113 300 руб./чел.

Цены после майских праздников:

Авиабилеты от 17 600 руб./чел. в обе стороны, хостелы на 8 дней от 3 800 руб./чел, отели 3* на 8 дней от 11 500 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 3* от 43 300 руб./чел., отели 5* от 90 800 руб./чел.

Безвизовые страны.

Азербайджан

Для поездки в самую большую из стран Закавказья не потребуется виза, находиться в стране без нее можно до 90 дней. Для въезда нужен сертификат о вакцинации (признан "Спутник V") или ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета.

Цены на майские праздники:

Авиабилеты от 50 200 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 10 700 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 4* от 44 200 руб./чел, отели 5* от 56 500 руб./чел.

Цены после майских праздников:

Авиабилеты от 41 800 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 7 700 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 4* от 44 200 руб./чел., отели 5* от 56 500 руб./чел.

Египет

Россиянам, прибывающим прямыми рейсами в провинцию Южный Синай, не понадобится виза, в аэропорту ставится "Синайский штамп". Для других провинций потребуется электронная туристическая виза, оформить визу можно и по прилете в аэропорту. Ее стоимость — $25. Также понадобится сертификат о вакцинации (принимается "Спутник V") либо свежий ПЦР-тест.

Цены на майские праздники:

Авиабилеты от 60 100 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 10 300 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 3* от 54 500 руб./чел, отели 5* от 66 800 руб./чел.

Цены после майских праздников:

Авиабилеты от 66 300 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 8 900 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 3* от 40 800 руб./чел., отели 5* от 63 200 руб./чел.

ОАЭ

Россиянам, желающим посетить Эмираты, не потребуется виза. В аэропорту по прилете ставится штамп в загранпаспорт. Находиться в стране можно до 90 дней. Для въезда требуется свежий ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации (принимается "Спутник V").

Цены на майские праздники:

Авиабилеты от 122 900 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 17 600 руб/чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 4* от 75 700 руб./чел, отели 5* от 81 900 руб./чел.

Цены после майских праздников:

Авиабилеты от 46 400 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 17 200 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 4* от 53 500 руб./чел., отели 5* от 65 800 руб./чел.

Турция

Одно из самых популярных направлений у российских туристов предлагает пакетные тур на майские праздники от 28 500 тысяч рублей на человека. Для въезда потребуется ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета, либо сертификат о вакцинации (принимается "Спутник V"), либо справка о перенесенной болезни. Без визы в стране можно находиться до 60 дней.

Цены на майские праздники:

Авиабилеты от 64 800 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 7 900 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 3* от 28 500 руб./чел, отели 5* от 46 200 руб./чел.

Цены после майских праздников:

Авиабилеты от 35 800 руб./чел. в обе стороны, отели 3* на 8 дней от 4 800 руб./чел.

Пакетные туры с перелётом на 8 дней: отели 3* от 33 000 руб./чел., отели 5* от 38 300 руб./чел.

Что выбрать — самостоятельное путешествие или пакетные туры?

Каждый турист, планирующий путешествие, задается вопросом — как выгоднее спланировать поездку? Можно сделать это самостоятельно или довериться агентствам. Есть ряд факторов, влияющих на выбор.

Даты и количество дней планируемой поездки

Пакетные туры уже рассчитаны на определенные даты и количество дней. Турфирмы ориентируются на расписание полетной программы чартерных авиакомпаний. Часто туры обходятся дешевле, чем отдельные авиабилеты. Кроме того, все изменения по вылетам отслеживает туроператор.

При самостоятельном путешествии вы сами выбираете даты и необходимое количество дней отдыха, авиакомпанию, время, аэропорт. Но в то же время вы должны сами отслеживать все изменения по корректировке расписания вылета. Такие билеты чаще всего обходятся дороже.

Выбор страны

Агентства предлагают ограниченный список стран и туров.

При самостоятельном планировании вы можете выбрать любую страну, с которой налажено авиасообщение.

Бюджет поездки

Пакетные туры в основном рассчитываются на чартерных авиаперевозчиках. Туристам не стоит ожидать высокого уровня сервиса, но такие перелеты отличаются выгодной ценой и полноценно спланированной поездной (авиаперелёт-трансфер-отель-питание-медицинская страховка).

Когда вы путешествуете самостоятельно, вы сами выбираете авиакомпанию и отель. Все зависит только от вашего бюджета.