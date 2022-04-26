МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. RENAULT ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В РФ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ ПЕРЕДАТЬ АКЦИИ СВОЕГО ЗАВОДА "АВТОФРАМОС" МОСКВЕ КАК СУБЪЕКТУ — МАНТУРОВ

RENAULT ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕДАТЬ ДОЛЮ В "АВТОВАЗЕ" НАМИ, ЭТО БУДЕТ "СДЕЛКА ЗА РУБЛЬ" С ОПЦИОНОМ ОБРАТНОГО ВЫКУПА АКЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ 5-6 ЛЕТ — МАНТУРОВ

ПРОДАЖА ДОЛИ RENAULT В "АВТОВАЗЕ" КИТАЙСКИМ КОМПАНИЯМ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ — МАНТУРОВ

ЗАВОД RENAULT В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ МОСКВЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАН НЕ БУДЕТ, НА НЕМ НАЛАДЯТ ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИХ АВТОМОБИЛЕЙ, НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО LADA — МАНТУРОВ

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