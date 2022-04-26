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2022
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"Renault" передают акции своего завода
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RENAULT ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В РФ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ ПЕРЕДАТЬ АКЦИИ СВОЕГО ЗАВОДА "АВТОФРАМОС" МОСКВЕ КАК СУБЪЕКТУ — МАНТУРОВ RENAULT ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕДАТЬ... ПРАЙМ, 26.04.2022
авто, бизнес, экономика, новости
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МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. RENAULT ИЗ-ЗА ДЕФИЦИТА СРЕДСТВ НА ПОДДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В РФ ПРИНИМАЮТ РЕШЕНИЕ ПЕРЕДАТЬ АКЦИИ СВОЕГО ЗАВОДА "АВТОФРАМОС" МОСКВЕ КАК СУБЪЕКТУ — МАНТУРОВ
RENAULT ПЛАНИРУЕТ ПЕРЕДАТЬ ДОЛЮ В "АВТОВАЗЕ" НАМИ, ЭТО БУДЕТ "СДЕЛКА ЗА РУБЛЬ" С ОПЦИОНОМ ОБРАТНОГО ВЫКУПА АКЦИЙ В ТЕЧЕНИЕ 5-6 ЛЕТ — МАНТУРОВ
ПРОДАЖА ДОЛИ RENAULT В "АВТОВАЗЕ" КИТАЙСКИМ КОМПАНИЯМ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ — МАНТУРОВ
ЗАВОД RENAULT В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ МОСКВЕ ЗАКОНСЕРВИРОВАН НЕ БУДЕТ, НА НЕМ НАЛАДЯТ ПРОИЗВОДСТВО ДРУГИХ АВТОМОБИЛЕЙ, НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО LADA — МАНТУРОВ
Новость дополняется