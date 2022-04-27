МОСВА, 27 апр — ПРАЙМ. Вопрос о национализации нефтеперерабатывающего завода российского "Лукойла" ISAB на Сицилии не стоит на повестке дня, рассказал источник в минэкономразвития Италии. Польша считает "местью за санкции" прекращение поставок российского газа

Несмотря на это, есть опасения относительно социальных последствий на данной территории, заявил собеседник и уточнил, что ситуация находится под пристальным вниманием властей.

Ранее в СМИ появилась информация от том, что Италия может национализировать ISAB, если ЕС введет санкции против российского энергетического сектора. Газета Corriere della Sera напомнила, что на заводе работают 3,5 тысячи итальянцев, которые могут потерять работу в случае таких санкций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США, Канада, Британия и Япония ввели беспрецедентные санкции против РФ. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов и компаний, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.

Европа уже ввела ограничения на импорт российского угля и сейчас работает над шестым пакетом санкций, который может предполагать ограничения на другие виды сырья.