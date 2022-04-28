ТАШКЕНТ, 28 апр — ПРАЙМ. Легковые автомобили в России сейчас выпускают только южнокорейские бренды Hyundai и Kia, имеющие запасы комплектующих, и китайский Haval, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров рассказал, кто будет обслуживать двигатели самолета SSJ100

"Haval… Стоки есть у Hyundai, Kia на "Автоторе" производство сохраняется, они производят, просто сократилось. Плюс Hyundai в Санкт-Петербурге какой-то объем нарабатывает", — сказал он, отвечая на вопрос, кто из автопроизводителей продолжает выпускать легковушки в РФ.

Большинство иностранных автоконцернов на данный момент приостановили поставки и производство машин в России. Это связано как с логистическими проблемами, так и с политической позицией. В том числе — в легковом сегменте — немецкие BMW, Volkswagen, французский Renault, а также японские Toyota и Nissan.

Крупнейший производитель легковых автомобилей в РФ, отечественный "АвтоВАЗ", с начала марта находится в простое, кратковременно возобновляя отдельные сборочные линии. Причина — сбои в поставках комплектующих, компания ведет поиск новых альтернативных поставщиков, намерена ускорить импортозамещение.

Ранее Мантуров также отмечал, что власти делают все возможное, чтобы на "АвтоВАЗе" выпускалась максимально широкая линейка автомобилей Lada при любом сценарии с французским Renault, который сообщил о приостановке деятельности в РФ.