МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. По заявлению Белого дома президент США Джо Байден в четверг предложит конгрессу законопроект, позволяющий "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их "на пользу Украине". Нидерландская Eneco объяснила, почему не открывала счет в рублях

"Сегодня президент Байден представит предложения по всеобъемлющему законодательному пакету, который расширит полномочия правительства США по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности", — следует из распространенного заявления Белого дома.

Отмечается, что данная инициатива была разработана в сотрудничестве с минфином, минюстом, госдепартаментом и министерством торговли США.

"Данный пакет предложений установит новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российской клептократией, позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины и еще сильнее укрепит правоохранительные инструменты", — указано в документе.

Данный законопроект нацелен, в частности, на "упрощение процесса для ареста и конфискации актива российских олигархов, расширение перечня активов, подлежащих аресту, и обеспечение потока доходов на пользу Украине".

Кроме этого, пакет инициатив предусматривает введение новой уголовной статьи, которая налагает ответственность на любые доходы от "коррупционных сделок" с правительством РФ.

Глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий, комментируя инициативу президента США Джо Байдена об изъятии активов предпринимателей из РФ, назвал ее легализацией государственного грабежа.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин определил ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

По его словам, для этого планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, которые ответственны за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

Минобороны России заявил, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. В российском военном ведомстве главной целью назвали освобождение Донбасса.