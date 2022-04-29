МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Стартовал прием заявок на субсидии на профессиональную подготовку сотрудников в Москве, компании смогут возместить часть расходов по договорам об образовании, сообщается на портале мэра столицы. Россияне стали больше тратить на образование

"В Москве с сегодняшнего дня по 15 июля включительно будут принимать заявки на субсидии на профессиональную подготовку сотрудников… Столичные компании и индивидуальные предприниматели могут возместить часть расходов по договорам об образовании. Компенсация распространяется на обучение, которое началось с 1 января 2021 года", — говорится на сайте.

Отмечается, что размер субсидии составляет до 95% процентов от затрат на одного сотрудника, при этом не более 120 тысяч рублей за год обучения. Уточняется, что сумма на одну компанию не должна превышать 10 миллионов рублей. Поддержку могут получить предприятия Москвы, кроме государственных и муниципальных учреждений. Кроме того, получить компенсации смогут и индивидуальные предприниматели на обучение работников.

"Москва продолжает поддерживать работодателей. Обучение и повышение квалификации сотрудников — важная составляющая развития бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям, город готов компенсировать часть затрат. В прошлом году по этой программе было выделено около 47 миллионов рублей", — приводят на сайте слова заместитель столицы Натальи Сергуниной.

Добавляется также, что субсидии распространяются на все направления, включенные в Общероссийский классификатор специальностей по образованию, в том числе в сфере гуманитарных и естественных наук, экономики и управления.