МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Более чем 850 предпринимателям Москвы одобрили льготные кредиты в рамках городской программы льготного кредитования, которая заработала 11 апреля, сообщается на портале мэра столицы. Сбербанк выдаст предприятиям льготные кредиты на 150 миллиардов рублей

"В настоящий момент в столичной программе льготного кредитования участвует 16 банков-партнеров. С начала ее реализации одобрено более 850 заявок на общую сумму свыше 11 миллиардов рублей. Сегодня предпринимателям уже выдано 380 кредитов на общую сумму около 4,5 миллиарда рублей", — приводят на сайте слова руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина.

Отмечается, что для участия в программе нужно иметь статус субъекта малого и среднего предпринимательства и регистрацию бизнеса в Москве. Максимальный размер кредита составляет 50 миллионов рублей, а льготная ставка предоставляется на 12 месяцев. Уточняется, что максимальный размер конечной процентной ставки по кредитам составляет 13,5% годовых.