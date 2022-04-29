ВЛАДИВОСТОК, 29 апр — ПРАЙМ. Автомобильный рынок подержанных машин в России в апреле вернулся к уровню февраля: предложение стабилизировалось, а цены снизились, но спрос на прибрежные иномарки сократился, сообщила РИА Новости пресс-секретарь портала об автомобилях "Дром" Мария Погребец. Экспорт южнокорейских автомобилей в России снизился почти на 40%

"Средняя цена выставленного на продажу подержанного авто в России снизилась относительно марта на 16% и по состоянию на 29 апреля составила 970 тысяч рублей. Предложение подержанных машин стабилизировалось и вернулось к уровню февраля текущего года, при этом интерес к покупке подержанных машин сократился на 15%", — отметила Погребец.

По ее словам, значительно уменьшилось количество объявлений о продаже новых машин — на 75% относительно февраля текущего года. В условиях дефицита дилеры резко повысили цены. С начала года новые машины прибавили в цене 40-60% и средняя стоимость авто от дилера достигла 2,7 миллиона рублей.

"Период "сбрасывания" рублей и ажиотажного спроса закончился. Все, кто имел возможность или необходимость приобрести авто, уже сделали это. Привлекательных автомобилей на рынке становится все меньше, а цены на них относительно прошлого года выросли значительно. В дальнейшим из-за острого дефицита новых авто спрос переместится в сторону свежих подержанных машин, возрастом до 3-5 лет. Мы уже наблюдаем эту тенденцию: в апреле 2022 года скорость продажи "трехлеток" увеличилась в три раза относительно начала года", — привела Погребец комментарий директора по развитию автомобильного портала Антона Серкова.