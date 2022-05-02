МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличило предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ до 20 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина. Водителей предупредили, что нельзя делать с коробкой “автомат”

"Предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ увеличен с десяти миллиардов до 20 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Дополняется, что речь идёт о займе по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли. Согласно условиям программы, одно предприятие может получить в качестве займа до десяти миллиардов рублей.

"Таким образом, автозавод не мог рассчитывать на кредит более десяти миллиардов рублей, что не отвечало текущим потребностям предприятия, могло привести к снижению оборотных средств и сказаться на его работе", — добавляется в сообщении.