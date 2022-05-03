МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) обратились в правительство с просьбой продлить сроки ремонта по гарантии — сейчас норматив составляет максимум 45 дней, а также наложить мораторий на несколько статей закона "О защите прав потребителей". Об этом пишут "Известия". По цене автохлама: как обслуживать машины уходящих марок

Бизнес пояснил, что автодилерам на фоне санкций не хватает запчастей. В такой ситуации компании не могут гарантировать оперативный ремонт, поэтому опасаются "потребительского экстремизма", то есть того, что граждане начнут массово подавать в суды исключительно с целью взыскать с компаний штрафы и пени за просрочку. В итоге дилеры рискуют понести серьезные потери из-за того, что не смогут исполнить свою обязанность бесплатно устранить недостатки товара в рамках гарантийного ремонта.

В "Общественной потребительской инициативе" заявили, что аргументы автодилеров несостоятельны с юридической точки зрения, кроме того, они могут стать поводом для ущемления прав и законных интересов россиян. Соответствующую позицию организация высказала в письме премьер-министру Михаилу Мишустину.

В ОПИ считают, что писки, вызванные приостановкой или прекращением поставок на российский рынок импортных автомобилей и запчастей к ним, следует переложить с потребителей на импортеров.

"Если поправки внесут в закон "О защите прав потребителей", то они коснутся всех товаров — не только автовладельцев, но и потребителей технически сложных товаров. Это бытовая техника, электроника, компьютеры, смартфоны и так далее, потому что статья о ремонте по гарантии едина для всей продукции", — заявил глава ОПИ Олег Павлов. По его словам, у продавцов не будет стимулов выполнять требования граждан в установленные сроки, если санкций за просрочку не будет, и в итоге на руках у граждан окажутся миллионы неисправных товаров без перспектив ремонта.