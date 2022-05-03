МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Exxon Mobil заключил соглашение о продаже своей румынской дочерней компании Exxon Mobil Exploration and Production Romania местной компании Romgaz более, чем на 1 миллиард долларов, следует из пресс-релиза этого американского нефтегазового гиганта. Боррель сообщил, что войдет в шестой пакет антироссийских санкций

"Соглашение включает в себя все акции Exxon Mobil Exploration and Production Romania, а также долю участия в участке недр XIX Neptun на шельфе Румынии", — говорится в сообщении американской компании.

Ожидается, что процесс продажи завершится до конца года. Соглашение также требует одобрения правительства Румынии.

При этом прошлой осенью СМИ сообщали, что американская компания согласилась продать румынской принадлежащую ей половину в разработке месторождений природного газа в Черном море Neptun Deep за 1 миллиард долларов.

Exxon Mobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Компания присутствует в Румынии с 2008 года, когда она приобрела долю в глубоководном блоке Neptun Deep в Черном море.