МОСКВА, 4 мая — Прайм. Прибыль после налогообложения крупнейшего европейского автомобильного концерна Volkswagen Group за первый квартал удвоилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,724 миллиарда евро, говорится в финансовой отчетности компании. Четыре автомобильных бренда повысили цены в первые дни апреля

Операционная прибыль за отчетный период составила 8,453 миллиарда евро, увеличившись в 1,8 раза год к году. Прибыль в пересчете на обыкновенную акцию составила 13,11 евро после 6,51 евро годом ранее. Выручка за квартал увеличилась на 0,6% — до 62,742 миллиарда евро.

"В первом квартале наша группа вновь продемонстрировала высокую устойчивость, несмотря на беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается мир из-за ужасной войны на Украине и продолжающейся "пандемической" ситуации с ее влиянием на цепочки поставок", — приводятся в релизе слова генерального директора компании Херберта Диса (Herbert Diess).

Компания отмечает, что в связи с ситуацией вокруг Украины её продажи в России упали на 47,5% в годовом выражении, до 1,438 миллиона машин.

В дальнейшем компания прогнозирует некоторое увеличение объема продаж автомобилей по сравнению с предыдущим годом, но тем не менее, по прогнозу, он не достигнет "допандемического" уровня.