Выручка Stellantis увеличилась на 12% по итогам первого квартала 2022 года
МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Выручка от продаж автоконцерна Stellantis (бывших Fiat и PSA) по итогам первого квартала текущего года поднялась на 12% на базовой основе (если бы слияние произошло 1 января прошлого года), до 41,5 миллиарда евро с 37 миллиардов годом ранее, говорится в сообщении компании.
При этом продажи в натуральном выражении снизились на те же 12% за три месяца, до 1,37 миллиона автомобилей, из-за нехватки полупроводников.
Stellantis также отмечает, что она оставила прогноз на год без изменений, несмотря на проблемы с поставками и инфляцию, чем способствуют ее стратегические партнерства.
Stellantis — транснациональная автомобильная корпорация, созданная в прошлом году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
https://1prime.ru/business/20220505/836826780.html