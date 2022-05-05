МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Выручка от продаж автоконцерна Stellantis (бывших Fiat и PSA) по итогам первого квартала текущего года поднялась на 12% на базовой основе (если бы слияние произошло 1 января прошлого года), до 41,5 миллиарда евро с 37 миллиардов годом ранее, говорится в сообщении компании. Выручка Henkel увеличилась в первом квартале на 6,1%

При этом продажи в натуральном выражении снизились на те же 12% за три месяца, до 1,37 миллиона ​​автомобилей, из-за нехватки полупроводников.

Stellantis также отмечает, что она оставила прогноз на год без изменений, несмотря на проблемы с поставками и инфляцию, чем способствуют ее стратегические партнерства.

Stellantis — транснациональная автомобильная корпорация, созданная в прошлом году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации — Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.