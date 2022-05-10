МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. К концу апреля соотношение между спросом и предложением автомобилей начало выравниваться, наметилось снижение стоимости машин с пробегом, рассказал в интервью радио Sputnik президент Союза автоэкспертов и оценщиков, основатель компании AutoExpert Олег Амиров. Эксперты выяснили, на какие авто россияне чаще всего берут кредиты

В марте и апреле вторичный сегмент рынка был подогрет ажиотажным спросом на европейские машины с пробегом, который привел к резкому подорожанию подержанных автомобилей. Это произошло из-за введения западными государствами санкций в отношении России и колебаний курса рубля.

"Если говорить об автомобилях с пробегом в России, то на них цены понемногу опускаются. Они не так стремительно падают, как росли, но все же. Тогда люди не понимали, что будет завтра, и старались хоть какую-то машину купить, чтобы деньги не обесценились, как это уже бывало в нашей истории. Рост цен был из-за ажиотажа. Сейчас тенденция такова, что все, кто хотел и мог купить подержанный автомобиль, уже это сделали, поэтому идет спад цен по оставшимся предложениям", – сказал Амиров.

Стоимость новых автомобилей, выросшая осла на фоне колебаний курсов валют в конце февраля и в начале марта, пока не снижается, отметил эксперт. По его словам, это связано в том числе с логистическими проблемами, усложняющими доставку машин в Россию.

Он напомнил, что курс доллара и евро к рублю снизился после резкого подъема в конце февраля и начале марта. При этом цены на многие вещи не снизились на столько же. "Баланс не выровнялся. Кроме того, новые европейские автомобили не заезжают в Россию прямым путем, как это было ранее. Они теперь поступают к нам через страны-посредники, что увеличивает их стоимость. Поэтому крайне маловероятно, что в ближайшее время цены на новые автомобили пойдут вниз", – считает Амиров.