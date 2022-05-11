МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Компания "АвтоВАЗ" сообщила о решении с 1 июня индексировать тарифные ставки и оклады работникам на 9%. Мировые продажи "АвтоВАЗа" резко сократились

"В 2022 году по предложению профсоюзного комитета АСМ РФ принято решение об опережающей индексации тарифных ставок и окладов уже с 1 июня 2022. С учетом всех рассмотренных факторов, повышение тарифных ставок и окладов составит 9%", — подчеркивает компания.

Ранее индексация ежегодно проводилась 1 июля каждого года. Это условие закреплено в коллективном договоре "АвтоВАЗа" и определяется показателями производственно-хозяйственной деятельности предприятия и ростом величины прожиточного минимума трудоспособного населения по Самарской области.

Кроме того, учитывая вклад коллектива АвтоВАЗа" в обеспечение работы предприятия в сложных экономических условиях, руководство приняло решение выплатить сотрудникам автозавода премию в размере трех тысяч рублей.