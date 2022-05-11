МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщает, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России в апреле снизились на 78,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 32,7 тысячи машин. "АвтоВАЗ" увеличит оклады сотрудников в июне

"Апрель 2022 г ознаменовался падением уровня продаж новых автомобилей на 78,5%, или на 119 258 штук, по сравнению с апрелем 2021 года, продажи составили 32 706 автомобилей", — говорится в сообщении.

При этом за январь-апрель продажи новых автомобилей в стране снизились на 43%, до 293,8 тысячи.

По данным ассоциации, лидером на авторынке РФ в апреле традиционно остается "АвтоВАЗ". На втором месте — южнокорейская Kia с результатом 4,6 тысячи проданных автомобилей (-76%). Третье место занимает автоконцерн Hyundai, также сокративший продажи на 73% — до 4,2 тысячи машин. Следом идут Renault — 2,2 тысячи проданных в апреле автомобилей (-84%) и "Группа ГАЗ" — 1,9 тысячи машин (-61%).

"АВТОВАЗ"

"АвтоВАЗ" в апреле сократил продажи автомобилей Lada в России на 78% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 8,5 тысяч машин, следует из данных АЕБ.

За январь-апрель совокупные продажи компании в стране упали на 50%, до 61,2 тысячи машин.

По данным ассоциации, продажи компании в России в 2021 году выросли на 2%, до 350,7 тысячи машин.