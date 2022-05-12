МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. "Лукойл" покупает дочернее предприятие англо-голландской Shell в России, которое владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области, сообщил "Лукойл". МЭА ожидает рекордного снижения добычи нефти в России

"Лукойл" сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc (далее также Shell) о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл Нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России", — говорится в сообщении компании.

Сделка будет завершена после одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС).