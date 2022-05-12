МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Число проверок бизнеса как плановых, так и внеплановых, сократилось в шесть раз по сравнению с прошлым годом, это экономит десятки миллиардов рублей, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Решетников заявил об оптимистичной ситуации на российском рынке труда

Выступая на совещании по экономическим вопросам у президента России, он напомнил, что до конца текущего года действует мораторий на проверки бизнеса. Исключения возможны в случаях, когда речь идет о безопасности жизни и здоровья людей.

"Впервые такой мораторий введен не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупных компаний, и не только по плановым, но и по внеплановым проверкам. Сейчас мы видим статистику — число таких проверок сократилось в шесть раз. Мы мониторим от недели к неделе, сравниваем с аналогичным периодом прошлого года", — сказал министр.

По его словам, как правило, средняя проверка занимает восемь-девять рабочих дней, и на нее отвлекаются минимум три человека. "Если это все пересчитать в затраты бизнеса, то можно говорить о том, что мораторий сэкономит бизнесу более 60 миллиардов рублей в расчете на год", — добавил Решетников.

Министр также рассказал, что высвободившихся контролеров переориентируют на профилактику. "Чтобы они не искали себе каких-то дополнительных лазеек и так далее. Запретили привлекать бизнес к ответственности без проверок. Здесь мы учли опыт 2020-го года, ковидный опыт, когда ряд контролеров пытались обойти мораторий через заведение дел об административных нарушениях. Также мы запустили канал обратной связи", — указал Решетников.