МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Власти Коми сообщили о реакции завода в республике на возможный уход с российского рынка компании Coca-Cola. Он предложил выпустить газированный напиток "Коми Кола". Россиянам рассказали, что заменит пепси и кока-колу

"В республике Коми появилась своя "Кола". Спрос на местную газировку растет с каждым днем", — информирует официальный Telegram-канал правительства региона.

Выпуск газированного напитка "Коми Кола" наладил завод "Сыктывкарпиво" в качестве ответа на возможный уход Coca-Cola, отмечают власти. Новая газировка стоимостью 46 рублей за бутылку "не сильно газированная" и "не сильно сладкая". По словам главного технолога компании Галины Шариковой, основа "Коми Колы" изготовлена из ароматического сырья, в ее составе присутствует кофеин.

Сейчас напиток поставляется в магазины и торговые сети Республики Коми, а также Архангельской и Вологодской областей.