МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Производство игристых вин и отечественного шампанского в России в январе-апреле выросло на 24% на фоне прекращения поставок шампанского из Франции, а также затруднения импорта игристых вин из стран Европейского союза (ЕС), сообщили РИА Новости в Роскачестве. Латвия расширила "черный список" россиян

"По данным ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкоголя — ред.) за первые 4 месяца 2022 года в России было произведено 122,6 миллиона литров продукции, относящейся к категории "Вино России"… Отмечается рост объемов производства игристых вин и российского шампанского: с 25 миллионов литров за 4 месяца 2021 года до 31 миллиона литров в январе-апреле 2022 года. В то же время, отмечено падение производства тихих вин более чем на 4 миллиона литров", — говорится в сообщении.

По словам руководителя "Винного гида России" Роскачества Олеси Буняевой, на рынке идет перераспределение объемов базового вина от тихих вин к более рентабельным игристым.

"Основные поставщики недорогого игристого — это страны ЕС, импорт из которых сейчас затруднен, и логистика стоит дороже. Винный рынок активно перестраивается в связи с новыми экономическими условиями, крупные розничные сети активно заказывают у производителей дополнительные объемы вина, произведенного из российского винограда, но его запасы не безграничны", — заявила она.

"Статистика также указывает, что спрос на недорогое вино могут стремиться удовлетворять производители напитков, которые внешне похожи на вино или игристое вино, но на самом деле вином не являются или относятся к другой категории качества, чем то, что ожидает получить потребитель", — добавила Буняева. Так, по данным ЕГАИС, объем производства слабоалкогольных напитков, значительная часть которых внешне имитирует вина и игристые вина, за рассматриваемый период вырос более чем в 2,5 раза.

В начале апреля гендиректор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон заявил РИА Новости, что поставки шампанского из Франции в Россию были остановлены после начала специальной операции РФ на Украине, перспективы поставок неизвестны.