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https://1prime.ru/business/20220513/836890284.html
Татнефть продает свой шинный бизнес в России Татнефтехиминвест-холдингу
Бизнес
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Татнефть сообщает, что подписала соглашение о продаже своего шинного бизнеса в России Татнефтехиминвест-холдингу. Новость дополняется ПРАЙМ, 13.05.2022
нефть, энергетика, транспорт, бизнес, экономика, новости, татнефть, россия, шины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Татнефть сообщает, что подписала соглашение о продаже своего шинного бизнеса в России Татнефтехиминвест-холдингу.
Новость дополняется