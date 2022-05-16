МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение забрать завод "Рено" на баланс Москвы и возобновить производство автомобилей под историческим брендом "Москвич". Российские активы группы Renault переходят в госсобственность

"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", — написал Собянин в своем блоге.

По его словам, столица сохранит большую часть коллектива завода "Рено" после ухода собственника и добавил, что нельзя допустить, чтобы "многотысячный трудовой коллектив остался без работы".

"Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников", — написал Собянин в своем блоге.

Собянин также сообщил, что возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили.

"Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей", — написал он в своем блоге.

Он отметил, что совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.

"Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные "Москвичи". С 1998 года завод сотрудничал с "Рено", и с его конвейера сходили "Логаны", "Дастеры" и "Сандеро". В 2022 г мы откроем новую страницу в истории "Москвича", — подчеркнул Собянин.