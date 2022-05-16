Сергей Собянин: принял решение забрать завод "Рено" на баланс Москвы
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение забрать завод "Рено" на баланс Москвы и возобновить производство автомобилей под историческим брендом "Москвич".
"Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод "Рено". Это его право, но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", — написал Собянин в своем блоге.
По его словам, столица сохранит большую часть коллектива завода "Рено" после ухода собственника и добавил, что нельзя допустить, чтобы "многотысячный трудовой коллектив остался без работы".
"Мы постараемся сохранить большую часть коллектива, непосредственно работающего на заводе, и у его смежников", — написал Собянин в своем блоге.
Собянин также сообщил, что возрожденный завод "Москвич" в перспективе будет производить электромобили.
"Основным технологическим партнером возрожденного Московского автомобильного завода "Москвич" станет КАМАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей", — написал он в своем блоге.
Он отметил, что совместно с КАМАЗом и Минпромторгом РФ идет работа над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов.
"Автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую и славную историю. Почти сто лет назад он начинал с производства автомобилей Ford. На протяжении десятилетий здесь выпускались легендарные отечественные "Москвичи". С 1998 года завод сотрудничал с "Рено", и с его конвейера сходили "Логаны", "Дастеры" и "Сандеро". В 2022 г мы откроем новую страницу в истории "Москвича", — подчеркнул Собянин.
https://1prime.ru/business/20220516/836900597.html