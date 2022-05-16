МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Электромобиль "Москвич", анонсированный к производству на бывшем заводе Renault в столице, может быть создан на базе китайской модели, адаптированной под российский рынок, или же на базе разработки "Камаза" — "Камы", такое мнение высказал РИА Новости автоэксперт, партнер "Автостата" Игорь Моржаретто. Российские активы группы Renault переходят в госсобственность

В понедельник состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Renault. Доля в "АвтоВАЗе" перешла ФГУП "НАМИ", завод "Рено Россия" — городу Москве. Это сделка с опционом обратного выкупа, который может быть реализован в течение шести лет, сообщил Минпромторг РФ.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, на московском заводе планируется производить легковые автомобили под историческим брендом "Москвич" — сначала с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе – и электромобилей.

"На самом деле пока не очень понятно, что это будет за модель, когда начнется производство. Разработок таких не было", — прокомментировал Моржаретто.

"Можно, конечно, допустить, что в качестве базы будет взята разработка "Камаза", но она находится — насколько я знаю — совершенно в начальной стадии. Новая "Кама" существует в виде предпроекта, собирались ее разрабатывать совместно с одной из европейских компаний. Теперь это, конечно, в прошлом. Могу предположить с большой долей вероятности, что это будет какая-то китайская модель, которая будет адаптирована", — говорит эксперт.

По словам Моржаретто, у китайцев есть очень высокие компетенции в сфере электромобилей. "В этой стране производятся десятки электромобилей, поэтому найти партнера можно. Просто нужно понимать, что это за модель. Как ее можно адаптировать в России", — отметил он.

Эксперт также добавил, что предугадать спрос на такие автомобили трудно, учитывая недостаток инфраструктуры для электрокаров. При этом строительство соответствующей инфраструктуры требует большого финансирования.