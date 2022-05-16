МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что поддержит торговые точки сети ресторанов быстрого питания McDonald's при ее переходе под управление российских партнеров. McDonald's объявил об уходе из России

McDonald's в понедельник объявил, что принял решение полностью уйти с российского рынка и начал продажу своего бизнеса в стране. В компании заявили о намерении инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования в России названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's.

Воробьев сообщил: "Когда сеть запустится — мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможно дальнейшее развитие и расширение".

Как указывается в сообщении подмосковного правительства, губернатор поприветствовал решение сохранить российский менеджмент сети на своих местах. Он отметил, что с McDonald's связано почти 10 тысяч рабочих мест в Подмосковье.