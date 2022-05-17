ТОКИО, 17 мая — ПРАЙМ. Президент французской автомобильной группы Renault Жан-Доминик Сенар не исключил возможности создания в рамках альянса с японскими автоконцернами Nissan Motor и Mitsubishi Motors отдельной компании по производству электромобилей. Президент Renault прокомментировал передачу российских активов

"Я уверен, что это лучший способ повысить ценность нашего альянса", — сообщил Сенар в интервью японскому телеканалу NHK о перспективах выделения производства электромобилей в отдельный бизнес.

При этом Сенар подчеркнул, что, "если Nissan и Mitsubishi решат принять участие, то выберут для себя наиболее подходящую форму участия" в данном проекте. Одной из форм участие может стать инвестирование, отмечает телеканал.

Ранее в январе был обнародован стратегический план развития альянса, в рамках которого Renault Group, Nissan Motor и Mitsubishi Motors намерены вложить 23 миллиарда евро в развитие производства электромобилей. В рамках плана, в частности, Mitsubishi Motors расширит свое присутствие на рынке Европы двумя новыми моделями, в том числе New ASX, за основу которой взяты самые популярные модели Renault. Renault, в свою очередь, будет заниматься разработкой общей централизованной электрической и электронной архитектуры и к 2025 году выпустит первый полностью компьютеризованный автомобиль. А Nissan возглавит разработку технологии полностью твердотельных аккумуляторов.

Также члены альянса собираются увеличить к 2026 году использование общих автомобильных платформ в ближайшие годы до более чем 80% с 60% от общего числа в 90 моделей.