МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российские рестораторы не ожидают изменения ценовой политики у бренда, который придет на смену McDonald's в России, а также считают, что компании, которая будет работать на базе ушедшей из страны сети, не стоит рассчитывать на быстрый успех, рассказали РИА Новости представители отрасли. Эксперт рассказал, кому McDonald's может продать бизнес в России

McDonald's после более чем 30 лет работы в РФ сообщил в понедельник, что принял решение уйти с российского рынка и начал продажу своего бизнеса в стране. Компания намерена инициировать процесс, влекущий за собой прекращение использования названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, но сохранит право на свои товарные знаки в России. В марте компания сообщала о временном закрытии в РФ 850 ресторанов.

"Мы не ожидаем изменений в ценовой политике и предполагаем, что для конкурентов единого с McDonald's сегмента ситуация кардинально не изменится. Радикальных изменений в меню сети мы также не ждем, так как команда, по сообщениям, остается прежней", — сказал совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас.

Он также отметил, что Black Strar Burger и McDonald's представляли разные сегменты рынка, и первые работают в сегменте fast casual. "Именно поэтому мы не почувствовали изменений на фоне приостановки работы McDonald's в России и не ожидаем всплесков или падений количества клиентов на фоне смены собственников сети", — уточнил Левитас.

Директор по развитию компании-владельца бренда "Якитория" Александр Муратов считает, что бренду, который сменит McDonald's в России, не стоит рассчитывать на быстрый успех. "В любом случае нужно будет зарабатывать репутацию, вкладываться в рекламу, что потребует время, а также жестко соблюдать стандарты и сохранять низкую ценовую политику, как у McDonald's", — сказал он.

"Стоит отметить, что российская food-индустрия развита достаточно хорошо, поэтому нехватки качественных ресторанных проектов в любом случае ожидать не стоит. Самыми востребованными концепциями, скорее всего, останутся классические бургерные. Также на замену ушедшим с рынка сетям могут прийти заведения национальной кухни", — заключил Муратов.