МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет коронавирусные ограничения на выезд в Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также в Грузию через автомобильные пункты пропуска, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Россия снимает ограничение на авиаперелеты в Эквадор

Согласно документу, изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое предусматривало временные ограничения передвижения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через границу РФ.

Новым распоряжением предусматривается, что ограничительные меры больше не распространяются на россиян, которые выезжают в ДНР, ЛНР и Грузию.