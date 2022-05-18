МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. PepsiCo в начале июня начнет отгрузки своих новых лимонадов в торговые сети, пишут "Известия" со ссылкой на источник, близкий к компании. По его словам, речь идет о локальных брендах, которые разработаны специально для России. СМИ: компании расширяют понятие "необходимые товары" для России

В марте компания заявила, что частично приостанавливает работу в стране, то есть выводит из ассортимента свои популярные марки — Pepsi, Mirinda и 7Up. Они уже не выпускаются, конвейер остановлен. Торговым сетям отгружают запасы.

В PepsiCo подтвердили, что компания рассматривает возможность расширения ассортимента локальных напитков в России, при этом решение о приостановке производства и продаже Pepsi, Mirinda и 7Up остается в силе.

Ранее PepsiCo направила ритейлерам презентацию с описанием новых напитков и брендов специально для российского рынка. Она планировала наладить производство локальных марок, вкусы которых будут похожи на основные имена компании. Например, New Cola и Fruitz взамен Pepsi и Mirinda. Однако от этих концепций отказались.

В итоге производитель решил делать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом "Русский дар" — сейчас под этим именем выпускают квас, сообщил источник. По его словам, есть и другие оригинальные торговые марки, которые компания не раскрывает. Собеседник добавил, что изготовитель вскоре запустит розлив напитков на своем заводе.