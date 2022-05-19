МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку "Лукойлом" доли в 99,99% в дочернем предприятии Shell в России, владеющим сетью АЗС и заводом смазочных материалов, но с рядом предписаний, сообщила пресс-служба ведомства. McDonald's нашел покупателя своего российского бизнеса

"ФАС одобрила с предписанием ходатайство "Лукойла" о приобретении ООО "Шелл Нефть". Планируемая к приобретению доля составляет 99,99%", — сообщило ведомство.

Согласно предписанию ФАС, "Лукойл" должен регулярно продавать нефтепродукты на бирже и не должен приобретать их в основную торговую сессию. Требования направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов, пояснили в ведомстве.

"Лукойл" ранее в мае сообщил, что подписал соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100%-ной доли в ООО "Шелл нефть", занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России, а сама покупка возможна после одобрения ФАС. Новак рассказал о возможных изменениях на мировом рынке нефти

В число указанных активов входят завод смазочных материалов в городе Торжке Тверской области, а также 411 АЗС, расположенных преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России.

Ранее, в конце февраля, Shell объявила, что выйдет из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салым Петролеум", а также прекратит участие в проекте "Северный поток 2". Позднее компания заявила о том, что закроет все свои АЗС в России и прекратит производство смазочных материалов.