ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Американская консалтинговая компания McKinsey одновременно работала на министерство обороны США и российскую госкорпорацию "Ростех", заявляет телеканал NBC со ссылкой на собственное расследование. В итальянском МИДе предсказали "продовольственные" войны

Согласно телеканалу, компания предоставляла услуги российской корпорации и в то же время выполняла конфиденциальные контракты в сфере национальной безопасности для Пентагона и американского разведсообщества. Однако в федеральных контрактах, которые попали в распоряжение NBC, McKinsey не указывала на возможный конфликт интересов с связи с сотрудничеством с российскими госпредприятиями.

"McKinsey соблюдает все действующие законы США о контрактах, включая те, которые касаются конфликтов интересов. Когда мы обслуживаем правительство США, мы делаем это через отдельное юридическое лицо с отдельными оперативными структурами и отдельными информационными технологиями, если это необходимо", — приводит телеканал слова представителя компании Нила Грейса.

По данным Грейса, работа на подразделения "Ростеха" не касалась систем вооружения. "Эта работа касалась основных коммерческих вопросов и практических вопросов, по которым мы регулярно даем советы нашим клиентам по всему миру", — добавил он.

Согласно информации телеканала, который ссылается на бывшего высокопоставленного сотрудника разведки, компания продолжает оказывать услуги разведведомствам США. Ранее фирма сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов.

Отмечается, что американские законодатели уже обсуждали вопрос о возможности предоставлять McKinsey контракты в сфере нацбезопасности из-за ее работы на государственные компании КНР.