МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. "М.Видео" начала тестовые закупки и продажи товаров без согласия правообладателей, заявил представитель компании на одном из отраслевых мероприятий для ритейлеров и торговых центров — об этом "Известиям" рассказал один из его участников. Эксперты оценили риск массового прекращения аренды для ушедших компаний

При этом электронику Apple торговая сеть не закупает, поскольку видит в этом серьезные риски. Производитель может проследить путь каждого проданного устройства, пояснил источник издания в одном из телеком-ритейлеров. Теоретически айфон или другой гаджет, предназначенный для одного рынка, может не заработать на другой территории.

Как пояснил собеседник, россияне могут купить технику Аpple в третьих странах, но они сами будут отвечать за эту продукцию, никаких обязательств у отечественных компаний не возникнет. Но если потребитель купит товар у ритейлера и он не будет потом работать, то это серьезный риск, так как именно на торговых сетях лежит ответственность за проданный товар.

В Минпромторге, сославшись на отечественное законодательство, напомнили, что гарантийное обслуживание и использование оригинальных запчастей при ремонте — обязанность продавца.

По словам собеседника, некоторые продавцы гаджетов сейчас ведут консультации с Ираном. Эта страна находится под санкциями, и Apple не разрешала продажу там фирменной электроники, однако ее реализация не остановлена.

"Мы рассматриваем разные возможности для обеспечения ассортимента и доступных цен для покупателей, в том числе в рамках параллельного импорта, — сказали в "М.Видео–Эльдорадо". — В магазинах сети сейчас доступны смартфоны и гаджеты Apple. Это поставки, которые сделаны до февраля 2022 года, на большинство моделей действуют скидки и рассрочка".