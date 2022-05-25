МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. При перевозке грузов в легковом автомобиле нужно соблюдать определенные правила и рекомендации, чтобы избежать ДТП или штрафа, рассказал в интервью радио Sputnik автоюрист Антон Трошанов. Эксперт рассказал, чем нельзя смывать следы от тополиных почек с машины

По его словам, с началом дачного сезона люди перевозят такие опасные и негебаритные грузы, как газовые баллоны, и садовый инвентарь, стройматериалы.

"Раньше в Правилах дорожного движения было указано, что крупногабаритный груз должен выступать не более метра сзади и не более полуметра по бокам автомобиля, сейчас такие ограничения устранены. Главное, что груз должен быть обозначен красными лентами. Ограничений по перевозке садовых инструментов в салоне или багажнике нет", – отметил он.

Автоюрист напомнил, что неправильно закрепленный груз может стать причиной ДТП.

"Груз, который неправильно закреплен или не закреплен вовсе, может спровоцировать ДТП в случае резкого изменения дорожной обстановки. Допустим, при резком торможении незакрепленный груз пойдет вперед, тем самым увеличивая нагрузку на передние колеса и уменьшая сцепление задних колес. В этом случае есть вероятность, что автомобиль пойдет в занос, перевернется и попадет в ДТП", – предупредил Трошанов.

Перед тем, как закреплять груз, нужно проверить прочность веревки, а во время движения учитывать изменившийся вес и габариты автомобиля.

"Чаще всего причина опасности кроется в мелочах. Например, плохая веревка, которой закреплен груз на крыше, порвется в самый неподходящий момент. Фиксировать груз важно надежными материалами, соблюдать меры предосторожности при движении, резко не тормозить, учитывать дорожную обстановку", – посоветовал Трошанов.

По его словам, за перевозку газовых баллонов без специального разрешения в некоторых случаях водителя могут оштрафовать, однако обычных дачников это вряд ли коснется, считает он.

"Перевозка газовых баллонов должна быть соответствующим образом обозначена, должно быть соответствующее разрешение, человек должен пройти специальное обучение по перевозке газа, иначе ему грозит штраф. Но это касается случаев, если вы перевозите большое количество газовых баллонов промышленного назначения объемом более 50 литров, а не обычный баллон бытового газа емкостью до 25 литров для личного пользования", – уточнил эксперт.

Он напомнил, что сотрудники ГИБДД имеют право осматривать автомобили, а водители имеют право вести видеозапись происходящего, требовать присутствия понятых и оформления протокола досмотра.