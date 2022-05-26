МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Старые модели автомобиля "Москвич" не будут выпускаться на бывшем заводе "Рено". Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на суперфинале конкурса "Лидеры России". Госдума одобрила повышение госпошлины за тюнинг автомобиля

"Мы очень боялись потерять завод, один из лучших в стране, и, к сожалению, так произошло, "Рено" попрощались с нами. Но мы все-таки решили попробовать доставить эту компетенцию, вспомнить про "Москвич"… Мы не собираемся выпускать старые модели, мы собираемся выпускать самые современные модели с переходом на электромобили", — отметил Собянин. Мэр Москвы добавил, что для реализации проекта необходима международная поддержка.