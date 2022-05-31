МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство Египта в течение месяца прорабатывает возможности для российских туристов расплачиваться картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года. Об этом заявил заместитель генерального директора "Tez Tour Египет" Тамер Саид.

" Туристы на отдыхе в Шарм-эш-Шейхе, Египет

Первый российский чартер приземлился в Египте

"Правительство (Египта — ред.) уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", либо проводить оплату за услуги в рублях, через карту или снять наличные. Этот вопрос непростой, надеемся, что он скоро разрешится… Думаю, что к зиме этот вопрос решится", — отметил бизнесмен.