МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Правительство Египта в течение месяца прорабатывает возможности для российских туристов расплачиваться картами "Мир", ожидается, что этот вопрос решится до конца года. Об этом заявил заместитель генерального директора "Tez Tour Египет" Тамер Саид. Первый российский чартер приземлился в Египте

"Правительство (Египта — ред.) уже месяц работает над тем, чтобы российские туристы могли расплачиваться картами "Мир", либо проводить оплату за услуги в рублях, через карту или снять наличные. Этот вопрос непростой, надеемся, что он скоро разрешится… Думаю, что к зиме этот вопрос решится", — отметил бизнесмен.