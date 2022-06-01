СОЧИ, 1 июня — ПРАЙМ. Обеспечить бесплатный проезд по трассе М-4 "Дон" без соответствующих компенсаций сейчас невозможно, но рассматривается запуск программ лояльности, сообщил зампредседателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК "Автодор" Константин Макиев. В стране стартовали продажи автозапчастей по параллельному импорту

На прошлой неделе депутат ГД от Ростовской области Виктор Водолацкий предложил отменить взимание платы на М-4 "Дон" (от Москвы до Ростова-на-Дону) в связи с повышенной нагрузкой на автомагистрали федерального значения из-за режима ограничения полетов в ряд аэропортов на юге и в центральной части России.

"Все средства направляются на возврат внебюджетного финансирования привлеченных в сеть автомобильных дорог государственной компании: на содержание и ремонт, в том числе и капитальный. Поэтому позволить без компенсаций различных обеспечить бесплатный проезд возможности нет", — сказал Макиев журналистам, отвечая на вопрос о возможности отмены платы за проезд по М-4.

"Рассматриваются хорошие программы лояльности. Мы в прошлом году совместно с картой "Мир" (компанией НСПК) проводили акцию с кешбэком, и все пользователи, когда направлялись летом на море и оплачивали проезд по автомобильной дороге с помощью карты "Мир" или пополняли транспондер, они могли получать кешбэк. То есть вот такие варианты мы готовы рассматривать — при полной оплате проезда, естественно", — добавил Макиев.