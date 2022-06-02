МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Приобретать зимние шины выгоднее всего в июне, отметил в интервью радио Sputnik главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Автоэксперт предупредил, какие шумы в машине "кричат" о неисправности

По его словам, очевидно, что зимняя резина к началу осени будет дорожать, и те, кто купит шины сейчас, как минимум не проиграют в деньгах, потому что дешевле не будет. "Учитывая, что шины – это сезонный товар, который дорожает вместе с шубами, пик их продаж приходится на октябрь. Одновременно и цены приближаются к пику, поэтому покупать зимние шины лучше сейчас", – сказал Кадаков.

Как отметил эксперт, автовладельцы теряют деньги из-за того, что только в начале или в середине осени вспоминают о невозможности пользоваться автомобилем в России в холодное время года.

"Зимние шины для автомобилей 95 процентов покупателей в России приобретают, когда жареный петух клюнет. То есть они это делают в сентябре или октябре. Как и те, кто покупают летние шины в марте, апреле или мае. Это классическое поведение покупателей. Соответственно, те, кто покупают сезонный товар не в сезон, оказываются в выигрыше", – подчеркнул Кадаков.